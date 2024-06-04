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فيديو اليوم: مواطن يقتلع اشجار النخيل من الطريق العام... ‎

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Publié le Mardi 04 Juin 2024 - 17:24 قراءة: 0 د, 25 ث
      
نشرت الثلاثاء 4 جوان، اذاعة جوهرة أف أم مقطع فيديو لعملية اقتلاع أشجار نخيل من الطريق العام بمعتمدية اكودة التابعة لولاية سوسة.

وأفادت الاذاعة بأن مواطنا قام بكراء جرافة واقتلاع أشجار النخيل من الطريق العام بهدف بيعها مشيرة الي ان بلدية المكان قامت بغراستها منذ 10 سنوات وتسببت عملية اقتلاعها في اضرار بالطريق والرصيف وخط التنوير والماء.

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