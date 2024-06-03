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باب سعدون : 11 سنة و6 أشهر سجنا في حق شاب احتجز فتاة واغتصبها وعذبها

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Publié le Lundi 03 Juin 2024 - 11:27 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قضت ليلة الجمعة هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب11 سنة و6 أشهر سجنا في حق شاب احتجز فتاة بجهة باب سعدون لفترة واغتصبها مما تسبب في حملها ...

وقد انكر المهتم خلال جلسة محاكمته ما نسب إليه وبين انها اقامت معه بارادتها وانه لم يغتصبها ،فواجهه القاضي بتقرير الطب الشرعي الذي اثبت تعرضها للاغتصاب وباعمال العنف التى كان يمارسها عليها من بينها تعرضها للطعن من الخلف ...


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