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اقارب الرئيس السابق وبعض اصهاره امام القطب المالي... التفاصيل

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Publié le Lundi 03 Juin 2024 - 09:13 قراءة: 0 د, 33 ث
      
باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،النظر في ملف فساد ونهب للمال العام شملت الابحاث فيه شقيقة الرئيس السابق وشقيقة زوجته ،وقد بين محاميها انه وقع تعقيب قرار دائرة الاتهام وقدم للمحكمة شهادة نشر تثبت ذلك طالبا التاخير لانتظار مأل القضية التعقيبية فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 7 اكتوبر ،واثر ذلك باشرت الهيئة ملف فساد مالي تعلق بالاستيلاء على المال العام وتبييض الأموال شملت الابحاث فيه زوجة الرئيس السابق ليلى الطرابلسي ،وصهرها صخر الماطري وخطيب ابنتها سابقا حليمة بن علي المهدي بلقايد
وحضر هذا الأخير جلسة المحاكمة وطلبت محاميته التاخير لاعداد وسائل الدفاع ، فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 7 اكتوبر المقبل .


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