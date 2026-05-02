التعاون بين تونس وولاية "وايومينغ" الأمريكية: شراكة في أوجها.. في مواجهة تحديات مشتركة

أكّد مارك غوردن، حاكم ولاية "وايومينغ" الأمريكية (إحدى الولايات الأمريكية)، على الديناميكية التي تميز التعاون القائم بين تونس ووايومنغ مذ زمن طويل، "في سياق يواجه فيه الطرفان التحديات نفسها، ويتقاسمان المشاغل نفسها".وفي حوار حصري، أجراه الخميس مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اعتبر غوردن أن العلاقة بين تونس وولاية وايومينغ، التي يعود تاريخها لأكثر من عقدين (سنة 2004)، تندرج في إطار رؤية بعيدة المدى، وتشبه "غراسة شجرة الزيتون، حيث تبدأ الثمار في الظهور الآن، بعد سنوات من التعاون المشترك"، وفق توصيفه.وأفاد في هذا الصدد، بأن التعاون المشترك تجلى مبدئيا في المجال الأمني، وتعزز من خلال مشاركة تونس في مناورة "الأسد الإفريقي"، التي هي عبارة عن عملية تدريب عسكرية مشتركة تضم قوات أمريكية وتونسية ودولية، مشيدا بما أبداه المشاركون خلال التدريبات من احترافية وتنسيق عال، في سياق أمني معقد أكثر فأكثر.علاوة على المجال الأمني، أوضح المتحدّث أن هذا التعاون قد اتسع بشكل كبير ليشمل المجالات الأكاديمية والتقنية، لا سيما من خلال الشراكات التي تم ارساؤها مع جامعات وايومينغ، مشيرا الى مذكرات التفاهم الأربع التي تشكّل حاليًا إطارا للتعاون في مجالات الزراعة والهيدرولوجيا وإدارة الموارد الطبيعية وتكنولوجيا المعلومات.كما صرح بأن التبادل والتعاون الأكاديمي القائم بين الجامعات التونسية وجامعات "وايومينغ"، قد ساهم بدوره في تعزيز هذه الشراكة المتميزة.وفي سياق آخر، سلط غوردن الضوء على التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقتان، خاصة منها ندرة مصادر المياه والجفاف، مشيرًا إلى انخفاض مستوى هطول الأمطار في ولايته (وايومينغ)، والذي بلغ حاليًا حوالي 40% من المعدل الطبيعي، وهو وضع مشابه للظروف المناخية في تونس، وفق تقديره. وأكد أنّ البحوث المشتركة مع المؤسسات التونسية تهدف إلى تحسين إدارة المياه وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود.وفيما يتعلّق بقطاع الطاقة، أشار غوردن إلى إمكانية أن يشمل التعاون القائم مجالات جديدة، مستعرضا ما أحرزته ولايته من تقدّم في مجال الطاقات المتجدّدة، خاصّة منها طاقة الرياح والطاقة الشمسيّة.كما تطرق الى آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الطاقة النووية وتقنيات احتجاز الكربون (مجموعة من التقنيات التي يساعد على مكافحة تغيّر المناخ عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون)، لضمان أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة.يشار إلى أنّ حاكم ولاية "وايومينغ" الأمريكية، أجرى خلال زيارته إلى تونس لقاءات مع مسؤولين تونسيين على غرار وزيري الفلاحة والتعليم العالي، بالإضافة إلى باحثين في المعاهد الوطنية، من أجل بحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وأكّد غوردن على أن "هذه الشراكة ستواصل التطور"، معربا عن تفاؤله بشأن آفاق التعاون المستقبلي في القطاعات الاستراتيجية لكلا الطرفين.