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سهام بن سدرين تمثل الجمعة 24 ماي أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي

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Publié le Vendredi 24 Mai 2024 - 09:36 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أفادت الخميس 23 ماي، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين بأنها ستمثل الجمعة 24 ماي، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأوضحت بن سدرين أن الاستماع اليها يأتي في اطار سلسلة القضايا المثارة ضدها وضد أعضاء الهيئة في اطار الاعمال التي قامت بها.
واشارت بن سدرين الي ان هذه القضايا مصدرها هو عضوة سابقة اختارت ان تكون في خدمة منظومة الاستبداد والفساد القديمة الجديدة حسب تعبيرها.


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