عماد الحمامي: ريتم حكومة الحشاني ضعيف ولا تترجم تطلعات الرئيس

انتقد الوزير السابق عماد الحمامي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم حكومة أحمد الحشاني بسبب فشلها في ترجمة مطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد على الأرض.وشدد على أن الحكومة لم تواكب " ريتم" الرئيس وتطلعه نحو إنجاز إصلاح حقيقي في ظل حربه المستمرة على الفساد.وشدد الحمامي على ضرورة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشكل سريع".