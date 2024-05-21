النائب ياسين مامي "1099 سجين افريقي غير نظامي في السجون التونسية"

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كشف النائب في البرلمان ياسين مامي أن نحو 1099 سجين افريقي غير نظامي في السجون التونسية.

وشدد في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" أنه منذ بداية العام الحالي إلى غاية اليوم تم ضبط 28 ألف افريقي من أجل محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة موضحا ان الرقم مرتفع بشكل كبير".

وقال ان عدد الأفارقة الموجودين في تونس بطريقة غير نظامية بلغ عددهم 23 ألف بينما بلغ عدد الأفارقة الموجودين في تونس بطريقة رسمية 9 آلاف إفريقي.

وشدد على "أن 7 آلاف افريقي عادوا إلى بلدانهم بصفة طوعية."



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من جانب اخر كشف مامي أن "منظمات أسندت بطاقات لجوء لأفارقة حتى قبل الوصول الى تونس ودون تنسيق مع السلطات التونسية".



يذكر أن التباحث بشأن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو تونس، مثل محور جلسة استماع إلى وزير الداخلية كمال الفقي، عقدتها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، يوم أمس الاثنين بقصر باردو.



وقدّم وزير الداخلية لمحة عن الأوضاع الأمنية الناتجة عن تزايد موجة المهاجرين غير النظاميين، مؤكّدا أنّ الحل الأمني، لن يكون ناجعا لوحده لاستئصال هذه الظاهرة التي وصفها ب "المركبة والمتشعبة"، بل لابد من مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وديبلوماسية.



كما أبرز ضرورة التنسيق مع البلدان المجاورة بالمنطقة وشركاء تونس الأوروبيين، من أجل التخفيف من تداعيات الهجرة غير النظامية على تونس .

من جانب اخر كشف مامي أن "منظمات أسندت بطاقات لجوء لأفارقة حتى قبل الوصول الى تونس ودون تنسيق مع السلطات التونسية".يذكر أن التباحث بشأن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو تونس، مثل محور جلسة استماع إلى وزير الداخلية كمال الفقي، عقدتها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، يوم أمس الاثنين بقصر باردو.وقدّم وزير الداخلية لمحة عن الأوضاع الأمنية الناتجة عن تزايد موجة المهاجرين غير النظاميين، مؤكّدا أنّ الحل الأمني، لن يكون ناجعا لوحده لاستئصال هذه الظاهرة التي وصفها ب "المركبة والمتشعبة"، بل لابد من مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وديبلوماسية.كما أبرز ضرورة التنسيق مع البلدان المجاورة بالمنطقة وشركاء تونس الأوروبيين، من أجل التخفيف من تداعيات الهجرة غير النظامية على تونس .