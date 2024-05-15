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حي هلال: محاصرة عدة عناصر اجرامية خطيرة

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Publié le Mercredi 15 Mai 2024 - 08:56 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تمكن أمس اعوان مركز الامن الوطني بحي هلال من القاء القبض على عنصر مصنف خطير جدا مورط في قضية تكوين وفاق اجرامي قصد الاعتداء على الاملاك والأشخاص كما امكن لهم الايقاع بنفرين مفتش عنهما تورطا في ارتكاب سلسلة من السرقات بالنطر أحدهما يكنى "تاتوسا "حيث بعرضهما على المتضررين تم التعرف عليهما واصروا على التتبع العدلي ضدهم.
تم في الغرض الاحتفاظ بهم وبتقديمهم إلى العدالة تم ايداعهم السجن.


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