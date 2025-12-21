Babnet   Latest update 18:21 Tunis

بنزرت/ اكثر من 70 مؤسسة صغرى ومتوسطة تشارك في الدورة الـ11لمعرض التسوق ببنزرت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6947f7353c0385.87425420_qmlghnpfikoje.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 21 Decembre 2025 - 19:09
      
أفاد مدير معرض التسوق ببنزرت مهدي براطلي أن ما يزيد عن 70 مؤسسة صغرى ومتوسطة حرص أصحابها على الحضور هذه السنة وتأثيث فعاليات الدورة الـ11  لمعرض بنزرت للتسوق الذي ينتظم سنويا بفضاء معرض بنزرت الدولي بمحيط المنطقة السياحية سيدي سالم ببنزرت الشمالية المطلة على ضفاف المتوسط .
وقال المصدر ذاته في تصريح ل/وات/ إن "فعاليات هذه الدورة، التي تم الإعداد لها بالتنسيق مع هيئة الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية برئاسة هشام الشريف وفريق لجنة المعارض بالمنظمة، ستتواصل إلى غاية يوم 5جانفي من السنة المقبلة 2026، وذلك وسط تنظيم لوجستي وبشري عالي القمة وفي حجم صيت وشهرة المعرض الذي بات نقطة قارة ضمن الفعاليات التنشيطية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا السياحية بالجهة" .
   وأضاف أن لجنة إعداد المعرض حرصت على استيعاب كل العارضين بطريقة مدروسة وتوفير مناسبة متجددة للباعثين للترويج لأنشطتهم ومنتجاتهم ، وأيضا تمكين الحرفاء من فرصة التسوق وإقتناء منتجات جديدة وذات قيمة مضافة وخاصة بأسعار في المتناول تراعي المقدرة الشرائية لجميع الشرائح الاجتماعية والعمرية ،علاوة على توفير منتجات متنوعة تجمع بين  المفروشات بأنواعها ومستلزمات تهيئة المنزل والهدايا بمناسبة عطلة السنة الادارية وخاصة إعداد أجنحة معاصرة للصناعات التقليدية والحلويات البنزرتية، وأيضا توفير أجنحة للكتاب بمناسبة العطلة المدرسية ولاسيما جناح فسيح للموبيليا وفضاء للترويج للدقلة التونسية وزيت الزيتون التونسي وغيرها من المواد الاستهلاكية، مع تمكين الزوار من الاستمتاع بأجواء تنشيطية للكبار والصغار.
