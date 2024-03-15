يوسف طرشون: المسدي تسعى للتفتين بين البرلمان والرئيس وسنتبنى مشروعه لتجريم التطبيع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f471b51b4cf6.26906641_piolqfmnghjke.jpg width=100 align=left border=0>

قال النائب يوسف طرشون في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أنه لا توجد معركة كسر عظم بين كتلته في البرلمان ورئيس الجمهورية قيس سعيّد.

واتهم النائبة فاطمة المسدي باحداث فتنة بالحديث عن خلافات مع الرئيس بشأن قانون تجريم التطبيع مشيرا إلى أن هنالك نية لتبني مشروع الرئيس حول تجريم التطبيع.

كما نفى طرشون وجود نية لسحب الثقة من رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة.