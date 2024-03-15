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محامي منذر الزنايدي للدزيري: موكلي لم يفر من المثول من القضاء وما منعه كسر في كتفه

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Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 14:59 قراءة: 0 د, 29 ث
      
نفى احمد بن حسانة محامي الوزير السابق المنذر الزنايدي رفض موكله المثول مام القضاء في قضية أثيرت سنة 2011 وفق ما يروجه الكرونيكور نجيب الدزيري.
وقال عبر مداخلة في إذاعة اي أف ام أن موكله لم يرفض الحضور في جلسات سابقة ولكنه كان في فرنسا وتعرض لوعكة صحية تمثلت في كسر في الكتف مشددا على أنه ارسل ما يثبت ذلك.
وشدد على أن الزنايدي ليس طرفا في الملف الذي يهم رئيس الحكومة حينها وأحد مستشاريه منددا بختم القضية فجأة قبل التصريح بالحكم.


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