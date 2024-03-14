خمور في رباط المنستير.. النيابة العمومية تأذن بفتح بحث

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أذنت النيابة العمومية بالمنستير بفتح بحث في خصوص استهلاك مشروبات كحولية خلال مأدبة عشاء نظّمها متعهّد رحلات في رباط المنستير لفائة مجموعة من السياح الإسبان بحضور مدير الرباط والمندوب الجهوي للسياحة، مخالفا بذلك لشروط الرخصة التي تحصّل عليها من وكالة إحياء التراث، وفق ما أكّده الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لموزاييك آف آم.



وقال خلال مداخلة هاتفية في "رمضان الناس" الخميس 14 مارس 2024، إنّ متعهّد رحلات تقدّم بطلب للحصول على ترخيص لإقامة مأدبة عشاء لفائدة 91 سائحا من الجنسية الإسبانية في رباط المنستير، لكن تمّت مخالفة الشروط الخاصة بهذه الرخصة، باستهلاك الخمور في حين أنّه لا يُرخّص بتناول المشروبات الكحولية في مثل هذه الفضاءات، حسب ما أكّده بن جحا.





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وأوضح بن جحا أنّ الوحدات الأمنية التي كانت متواجدة بالرباط لتأمين هذا الحدث " تفاجأت باحتساء الحاضرين المشروبات الكحولية في مخالفة للرخصة الممنوحة في الغرض وتم التدخل وحجز 55 قارورة خمر''.



وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الموضوع وتتبع المسؤولين الذين سيقع تقديمهم للنيابة العمومية اليوم لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنهم.

وأوضح بن جحا أنّ الوحدات الأمنية التي كانت متواجدة بالرباط لتأمين هذا الحدث " تفاجأت باحتساء الحاضرين المشروبات الكحولية في مخالفة للرخصة الممنوحة في الغرض وتم التدخل وحجز 55 قارورة خمر''.وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الموضوع وتتبع المسؤولين الذين سيقع تقديمهم للنيابة العمومية اليوم لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنهم.