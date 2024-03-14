35 مصابا في انفجار بالمنطقة البترولية برادس

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أفاد المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة، في تصريح لاذاعة موزاييك، بوقوع تسرّب للغاز، في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس، أثناء عملية تعبئة بمركز توزيع وتعبئة تابع لإحدى الشركات البترولية المنتصبة بالمنطقة الترولية برادس، وهو ما تسبّب في انفجار عدد من قوارير الغاز، مؤكدا أنّه تمّت السيطرة على الحريق.



وأوضح تريعة أنّه تمّ نقل 19 عاملا لهم حروق متفاوتة الخطورة من الدرجة الأولى والثانية، من مجموع 35 إصابة، إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج، من بينهم 4 مصابين وُصفت حالتهم بالخطيرة، وقد تمّ نقلهم إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس.





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وأضاف تريعة أنّ هذا التسرّب انطلق من إحدى خطوط التعبئة الموجودة في هذا المركز، وهو ما أدّى إلى حريق ثمّ انفجار لعدد من قوارير الغاز، مؤكّدا أنّه تمّ تسخير 10 شاحنات إطفاء، وشاحنتي سلم، و8 سيارات إسعاف حماية مدنية، بالإضافة إلى 5 سيارات إسعاف صحة.

وأضاف تريعة أنّ هذا التسرّب انطلق من إحدى خطوط التعبئة الموجودة في هذا المركز، وهو ما أدّى إلى حريق ثمّ انفجار لعدد من قوارير الغاز، مؤكّدا أنّه تمّ تسخير 10 شاحنات إطفاء، وشاحنتي سلم، و8 سيارات إسعاف حماية مدنية، بالإضافة إلى 5 سيارات إسعاف صحة.