نجيب الدزيري: " اقالة وزيرة الثقافة بسبب اشارة التهديد واقالة وزير النقل بسبب تشبثه في مدير التونيسار"‎

كشف الكرونيكور نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام عن سبب اقالة وزيري الثقافة والنقل.

وقال الدزيري " إقالة وزير النقل يأتي بسبب تمسكه باقالة خالد الشلي وكأن باقالته ينتهي الفساد".

وتابع " إقالة وزيرة الثقافة بسبب حركة يدها والتي يستشف منها التهديد والوعيد".





وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرّر يوم الثلاثاء، إنهاء مهام كل من وزير النقل، ربيع المجيدي، ووزيرة الشؤون الثقافية، حياة قطاط القرمازي.وكلّف سعيد، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الجمهورية ، وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزنزري الزعفراني بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية.