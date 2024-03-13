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نجيب الدزيري: " اقالة وزيرة الثقافة بسبب اشارة التهديد واقالة وزير النقل بسبب تشبثه في مدير التونيسار"‎

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Publié le Mercredi 13 Mars 2024 - 16:40 قراءة: 0 د, 35 ث
      
كشف الكرونيكور نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام عن سبب اقالة وزيري الثقافة والنقل.
وقال الدزيري " إقالة وزير النقل يأتي بسبب تمسكه باقالة خالد الشلي وكأن باقالته ينتهي الفساد".
وتابع " إقالة وزيرة الثقافة بسبب حركة يدها والتي يستشف منها التهديد والوعيد".

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وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرّر يوم الثلاثاء، إنهاء مهام كل من وزير النقل، ربيع المجيدي، ووزيرة الشؤون الثقافية، حياة قطاط القرمازي.
وكلّف سعيد، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الجمهورية ، وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزنزري الزعفراني بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية.


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