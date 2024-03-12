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وزارة التجارة تعلن وصول اولى شحنات الموز الذي سيتم ترويجه بسعر لا يتجاوز 5 دينارات ‎

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Publié le Mardi 12 Mars 2024 - 06:54 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلنت الاثنين 11 مارس، وزارة التجارة في صفحتها الرسمية على موقع الفايسبوك وصول أولى شحنات الموز المورد من قبل الديوان التونسي للتجارة.
واشارت الوزارة الي انه سيتم ترويج الموز بأسعار تفاضلية لا تتجاوز 5 دينارات الكلغ بداية من منتصف الأسبوع الأول لشهر رمضان 2024.
وقالت الوزارة ان توزيع هذه المادة يندرج ضمن سلسلة الإجراءات التي تم إقرارها لتعديل التزويد والأسعار وتنويع العرض بالغلال خلال الشهر الكريم.
واوضحت أن عمليات الترويج ستشمل في مرحلة أولى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ونقاط البيع من المنتج إلى المستهلك في مختلف الولايات لضمان تطبيق الأسعار المحددة وفق بيان الوزارة.


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