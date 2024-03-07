الحزب الجمهوري يرشح أمينه العام عصام الشابي للانتخابات الرئاسية

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قرّر الحزب الجمهوري ترشيح أمينه العام عصام الشابي للانتخابات الرئاسية القائمة وفق ما أفاد لموزاييك الناطق باسم الحزب وسام الصغير.



وبين الصغير بأن المكتب السياسي للحزب المنعقد أواخر الأسبوع الفارط قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع التأكيد على ضرورة الضغط أكثر ما يمكن من أجل فرض مناخ سياسي وانتخابي سليم تكون فيه المنافسة خالية من حالة التشنج وهيئة الانتخابات على نفس المسافة من كل المترشحين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كرسالة أو مؤشر لخلق مناخ انتخابي سليم وفق تعبيره.





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وأفاد أن الحزب راسل الأمين العام للحزب عصام الشابي الموقوف على ذمة ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة للتباحث معه حول مقترح ترشيحه للانتخابات الرئاسية .



كما أشار الصغير إلى أن الحزب الجمهوري منفتح على كل المبادرات التجميعية للبحث عن مرشح توافقي بين كل القوى التقدمية والشخصيات الوطنية.