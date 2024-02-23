تأجيل النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد لهذا السبب

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باب نات - قررت ظهر اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل مُحاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد الى موعد لاحق وذلك بطلب من المحامي الذي سخرته الدائرة للدفاع عن المتهم محمد أمين القاسمي لمزيد الإطلاع على الملف واعداد وسائل الدفاع .





وكانت ذات الدائرة أجلت جلسة المحاكمة في القضية، يوم الثلاثاء الماضي الى اليوم وذلك لتسخير محام لفائدة المتهم محمد أمين القاسمي ، فضلا عن طلب المتهم رياض الورتاني سماعه مكتبيا من اجل الادلاء بمعطيات لا يمكن ان يصرح بها في جلسة.



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يذكر وأنه انطلقت بتاريخ 6 فيفري الجاري محاكمة المتهمين باغتيال الشهيد شكري بلعيد بعد مضي 11 سنة على تاريخ اغتياله من أمام منزله رميا بالرصاص (6 فيفري 2013)، حيث يواجه قرابة 40 متهما تهما تتعلق بالقتل العمد والتحريض على ارتكاب جرائم ارهابية والانضمام الى مجموعات لها علاقة بتنظيم ارهابي وجمع تبرعات لتمويل اشخاص لهم علاقة بأنشطة ارهابية وتوفير أسلحة ومتفجرات لصالح تنظيم له علاقة بجرائم ارهابية.....

