الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في النبش عن الكنوز.

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تمكنت دورية تابعة للوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بمارث (إقليم قابس) من الكشف عن شبكة مختصة في النبش عن الكنوز وإلقاء القبض على عدد 05 أنفار بصدد القيام بحفريات بمنطقة جبلية، هذا وقد تم حجز لديهم مجموعة من المعدات وسيارة يقع استعمالها في التنقلات .

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم واتخاذ ما يتعين في شأنهم .



المنستير : حجز عملات نقدية أثرية والإحتفاظ بنفر .



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في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها ومقاومة ظاهرة الاتجار بالقطع والعملات الأثرية تمكنت دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالمنستير من ضبط نفر أصيل الجم بحوزته 200 قطعة نقدية أثرية .



بمزيد التحري معه وبعد الحصول على الأذون القضائية داهمت دورية مشتركة بين الوحدات المذكورة ووحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالجم (إقليم المهدية) منزل النفر المذكور أين تم حجز 15 قطعة أخرى من العملات النقدية، خنجر أثري وقطعتين من المعدن الأصفر كبيرة الحجم .

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها "الإتجار في العملات الأثرية" والإحتفاظ به.