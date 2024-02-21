الزهراء: القبض على عنصر اجرامي محل 9 مناشير تفتيش يتنقل بهوية مزيفة طيلة سنوات !!

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تمكن اليوم اعوان الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة واثر توفر معلومات على مسامعها حول تواجد عنصر اجرامي خطير محل تفتيش من أصحاب السوابق العدلية من تحديد مكانه والقبض عليه و بعرض هويته على الناظم الآلي تبين و أنه محل 9 مناشير تفتيش من أجل: التحيل، الإبتزاز، الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، السرقة، هضم جانب موظف عمومي.



وكشفت الابحاث معه انه يتنقل بهوية مزيفة منذ سنوات .





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وقد تم الاحتفاظ به لاحالته على مصادر التفتيش.

