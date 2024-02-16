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رئيس الحكومة يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية بأديس أبابا

Publié le Vendredi 16 Février 2024 - 22:29 قراءة: 0 د, 41 ث
      
على هامش اشغال الدورة 37 لمؤتمر رؤساء وحكومات الاتحاد الافريقي، التقى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء يوم الجمعة 16 فيفري 2024، بمقر السفارة التونسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، عددا من الكفاءات التونسية المقيمة بأديس أبابا، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، وسفير تونس بدولة اثيوبيا عبد الحميد الغربي.

و في مستهل كلمته، نوه رئيس الحكومة بمستوى الكفاءات التونسية المقيمة في الخارج، ثم تطرق الى المجهودات الجبارة التي تقوم بها الدولة التونسية في جميع المجالات لاستعادة بريقها ومكانتها الحقيقية والطبيعية وذلك خدمة للشعب التونسي.

...

كما دعا رئيس الحكومة جميع الحاضرين للانخراط في مشروع "تونس الجديدة" وتمثيلها احسن تمثيل في جميع المحافل الدولية.
و اكد رئيس الحكومة في نفس السياق، على ان سيادة تونس لا تتجزأ وفوق كل الاعتبارات، وعلى ضرورة الاعتماد اولا وقبل كل شيء على انفسنا لتطوير بلادنا والنهوض بها في شتى الميادين.


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