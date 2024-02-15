المرصد الوطني للفلاحة: الميزان الغذائي يسجل فائضا ب 496 مليون دينار موفى جانفي 2024

سجل الميزان التجاري الغذائي، فائضا قدره 496 مليون دينار خلال شهر جانفي 2024، مقابل عجز بقيمة 151 مليون دينار سنة 2023، مسجلا بذلك نسبة تغطية في حدود 202،8 بالمائة، مقابل 79،2 بالمائة خلال جانفي 2023، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة أصدرها، الخميس.



ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع الصادرات الغذائية بنسبة 70،5 بالمائة، تبعا لارتفاع صادرات زيت الزيتون (125 بالمائة) ومنتجات الصيد البحري (108،5 بالمائة).





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في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 33،4 بالمائة، وذلك بعد تراجع واردات الحبوب، خصوصا (42،5 بالمائة)، والزيوت النباتية (58،0 بالمائة)، والسكر (77،2 بالمائة).



وسجل الميزان التجاري الغذائي انتعاشة، أيضا، بفضل ارتفاع معدل ​​سعر زيت الزيتون بنسبة 78،9 بالمائة وقدر سعر الكيلوغرام الواحد ب27،04 دينار، وتراجع أسعار منتجات الحبوب المورّدة.



وتراجعت أسعار القمح الصلب بنسبة 16،8 بالمائة، والقمح اللين بنسبة 27،8 بالمائة، كما تقلصت أسعار الشعير والذرة، على التوالي، بنسبة 34،5 بالمائة و24 بالمائة.



ومثلت الواردات الغذائية، خلال الشهر الأوّل من سنة 2024، 8،5 بالمائة من إجمالي واردات البلاد، في ما مثلت الصادرات الغذائية 19 بالمائة من إجمالي الصادرات.