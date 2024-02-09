قضية اغتيال بلعيد : استنطاق 11 متهما واستئناف الجلسة الثلاثاء المقبل

واصلت هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، استنطاق عدد من المتهمين في قضية اغتيال القيادي بحزب " الوطد " شكري بلعيد، وفق ما ذكرته المحامية إيمان قزارة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).



وذكرت قزارة، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، أن جلسة الاستنطاق انطلقت منذ التاسعة صباحا واستمرت إلى حدود السادسة مساء، مؤكدة أنه جرى استنطاق 11 متهما في هذه القضية.





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وأفادت بأن الجلسة ستُستأنف يوم الثلاثاء المقبل 13 فيفري لاستنطاق بقية المتهمين في هذه القضية، التي شرعت الدائرة في النظر فيها يوم 6 فيفري الحالي.



وتوقعت المحامية أن تكون جلسة الثلاثاء المقبل آخر جلسة استنطاق للمتهمين ليفسح المجال لاحقا أمام المحامين لتقديم مرافعاتهم.



ولم يسمح لوسائل الإعلام بحضور هذه المحاكمة.



ويواجه أكثر من 30 متهما، بعضهم في حالة سراح تهم القتل العمد والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي.



وشرعت هيئة المحكمة يوم الثلاثاء الماضي في النظر في قضية اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد، أي بعد نحو 11 سنة من عملية الاغتيال (اغتيل يوم 6 فيفري 2013).