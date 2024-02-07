قضت يوم أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل باقرار الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بادانة النائب السابق عن البرلمان المنحل راشد الخياري مع النزول بالعقاب البدني الى شهرين سجنا عوض 7 أشهر سجنا من أجل الاساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية شكاية تقدم بها ضده موظف اتهمه بنشر تدوينات في حقه...
حكم قضائي في حق النائب السابق راشد الخياري
الأربعاء 07 فيفري 2024 | 26 رجب 1445
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