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حكم قضائي في حق النائب السابق راشد الخياري

Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 08:59 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قضت يوم أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل باقرار الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بادانة النائب السابق عن البرلمان المنحل راشد الخياري مع النزول بالعقاب البدني الى شهرين سجنا عوض 7 أشهر سجنا من أجل الاساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية شكاية تقدم بها ضده موظف اتهمه بنشر تدوينات في حقه...


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