Babnet   Latest update 14:31 Tunis

مسؤول إيراني: سندير مضيق هرمز وفق قوانيننا وبالتعاون مع سلطنة عمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d5019319b7c5.08672089_ogjfqlekihmpn.jpg>
صورة تعبيرية من مضيق هرمز
Bookmark article    Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 14:06 قراءة: 0 د, 43 ث
      
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي، إن إيران ستدير حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق قوانينها وبالتعاون والتنسيق مع سلطنة عمان.

وأضاف أن طهران تناقش مشروع قانون استراتيجي للحفاظ على أمن المضيق، مشددا على أنها لن تسمح بعبور أي سفينة "معادية" من دون ضوابط، وأن تاريخ المضيق "سينقسم إلى ما قبل وما بعد العدوان" الحالي.


وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني شددت في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، على أن مضيق هرمز "حقيقة جيوسياسية" وإيران تستفيد من هذه الحقيقة.


وقالت مهاجراني إن "القوات الدفاعية الإيرانية صمدت ببسالة، لا شك أن العدو يتفوق عسكريا، لكن قوتنا تنبع تحديدا من وقوفنا في وجه هذا الجيش الضخم، وذلك لمدة 39 يوما، أي 10 أضعاف المدة التي توقعها الأعداء عندما بدؤوا الحرب، وسنصمد بعد ذلك مهما استلزم الأمر".

وأكدت مهاجراتي أن "مضيق هرمز حقيقة جيوسياسية يجب أن نستفيد منها بالشكل الكافي".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327003

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 07 أفريل 2026 | 19 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:49
15:58
12:28
05:57
04:27
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-10
27°-11
26°-13
27°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/04)     2131,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/04)   28180 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>