عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد: توجد ملفات أخرى امام القضاء على علاقة بعملية الاغتيال شملت الابحاث فيها الغنوشي

أفاد هيثم الزعيبي عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد في تصريح لباب نات ان القضاء سيستنطق 23متهما في جلسة اغتيال الشهيد شكري بلعيد موضحا ان المحاكمة تهم جزء من المجموعة التي قامت بتنفيذ عملية الاغتيال .



وكشف الزعيبي بأن الجلسة انطلقت باستنطاق المتهمين مشيرا إلى أن المحكمة هي التي قررت الانطلاق باستنطاق المتهمين وصولا إلى المرافعات النهائية في ملف الشهيد شكري بلعيد.



وكشف الزعيبي بأن الجلسة انطلقت باستنطاق المتهمين مشيرا إلى أن المحكمة هي التي قررت الانطلاق باستنطاق المتهمين وصولا إلى المرافعات النهائية في ملف الشهيد شكري بلعيد.

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وأكد محدثنا انه تم استنطاق متهم وحيد في الحصة الصباحية من جملة 23 متهم منهم من هو موقوف ومن هو في حالة سراح. وأشار إلى وجود متهم رفض المثول أمام المحكمة بعد أن حل بقاعة الجلسة ليتم اخراجه في مرحلة لاحقة بطلب منه.



وأكد هيثم الزعيبي أن ملف الشهيد شكري بلعيد لن يغلق بمحاكمة المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال وإنما توجد ملفات أخرى أمام القضاء تتعلق بمن خطط ونفذ ودبر ومول ووفر الحماية سواء كانت سابقة أو لاحقة مؤكدا انه هناك ملف على علاقة بعملية الاغتيال شملت الابحاث فيه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ،مبينا ان انه عمليات استنطاق المتهمين ستقسم على مراحل وفي جلسات مختلفة نظرا للعدد الهام للمتهمين.