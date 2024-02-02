مختار الجماعي: القضايا المثارة ضد الغنوشي والاحكام المسلطة عليه يلزمها عمر ديناصور ‎

أشار مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ان منوبه متواجد في سجن المرناقية بناء على 3 بطاقات ايداع صادرة ضده عن قضاة التحقيق بتونس واريانة وسوسة 2 الي جانب حكم جناحي نهائي يقضي بسجنه سنة ونصف في قضية ارهابية يضاف لها حكم ال3 سنوات سجن في قضية التمويل الاجنبي الصادر الخميس 1 فيفري.



وعلق الجماعي قائلا " هذه القضايا والأحكام المقدرة التي يمكن ان تسلط على الغنوشي تستوجب عمر ديناصور ليقع قضاءها جميعا".

واشار الجماعي بخصوص قضية التمويل الاجنبي أن هيئة الدفاع قدمت جميع المعطيات التي تثبت أن حركة النهضة لم تتلقى اي تمويل اجنبي ولا علاقة لها بأي تمويل أجنبي ملمحا ان هذا القرار القضائي الهدف منه على ما يبدو هو التوجه نحو حل حركة النهضة او تجميد نشاطها حسب تصريحه.



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وكانت الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قرّرت يوم الخميس، الحكم ب 3 سنوات سجنا ضدّ كلّ من رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنّوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، مع الإذن بالنفاذ العاجل .

الدائرة الجناحيّة المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، قضت كذلك، بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثّلها القانوني بخطيّة مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصّل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفا و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في خصوص القضيّة المتعلّقة بقبول الحزب المذكور لتبرّعات من جهة أجنبيّة في إطار تمويل حملة انتخابيّة. وكانت الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قرّرت يوم الخميس، الحكم ب 3 سنوات سجنا ضدّ كلّ من رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنّوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، مع الإذن بالنفاذ العاجل .الدائرة الجناحيّة المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، قضت كذلك، بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثّلها القانوني بخطيّة مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصّل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفا و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في خصوص القضيّة المتعلّقة بقبول الحزب المذكور لتبرّعات من جهة أجنبيّة في إطار تمويل حملة انتخابيّة.