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محمد سويلم: لجوء الدولة للبنك المركزي لسد العجز في الميزانية ينطبق عليه مقولة مرغم أخاك لا بطل

Publié le Jeudi 01 Février 2024 - 20:05 قراءة: 0 د, 46 ث
      
قال المدير السابق في البنك المركزي محمد سويلم في تصريح لقناة التاسعة أن تمويل البنك لميزانية الدولة بسبعة مليار دينار هو أمر لا مفر منه وينطبق عليه مقولة مرغم أخاك لا بطل.
وأضاف "نحن نصر على أن هذا الأمر يكون استثنائيا ولا يكون عادة لأن عكس ذلك سيضر بالاقتصاد الوطني بشكل كبير خاصة في ملف التضخم وقيمة العملة".
وتابع " نعتقد أن كلمة الاستثناء في القرار يطمننا" ....

...

وكان عدد من نواب البرلمان التونسي صرحوا لرويترز يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.
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