عمار الجمل: "جميع اللاعبين القدماء وافقوا على دعوة الجامعة التونسية لكرة القدم ... ثم تنصّلوا"...



وأضاف " هؤلاء تنصّلوا من ذلك فيما بعد ولا اعتقد ان المكتب الجامعي نشر الأسماء دون موافقة الأشخاص المعنيين".

وتابع عمار الجمل " خالد بدرة ومختار ذويب تم الاتصال بهما واليوم الجميع بات يحكم في الجامعة التونسية لكرة القدم".



كشف اللاعب السابق عمار الجمل في مداخلة عبر أمواج إذاعة " موزاييك" ان جميع من ذكرهم المكتب الجامعي من لاعبين قدماء ضمن اللجنة الفنية المكلفة باختيار المدرب القادم للمنتخب التونسي وافقوا قبل الاعلان عن أسمائهم.وأضاف " هؤلاء تنصّلوا من ذلك فيما بعد ولا اعتقد ان المكتب الجامعي نشر الأسماء دون موافقة الأشخاص المعنيين".وتابع عمار الجمل " خالد بدرة ومختار ذويب تم الاتصال بهما واليوم الجميع بات يحكم في الجامعة التونسية لكرة القدم".

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وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قررت الدعوة الى انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للمدة النيابية 2024-2028 يوم 9 مارس القادم.

وجاء هذا القرار وفق الجامعة بعد التنسيق بين كل من الهيئة المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية للاستئناف مع الإتحاد الدولي لكرة القدم والاتفاق على عقد الجلسة العامة الانتخابية.

وافادت الجامعة بان الهيئة المستقلة للانتخابات ستتولى لاحقا نشر كل التفاصيل الخاصة بترتيبات انعقاد هذه الجلسة.

كما تولت الجامعة التونسية لكرة القدم خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء تكليف بلحسن مالوش في خطة مستشار فني مكلفا بالاشراف على الادارة الوطنية الفنية.



وتجدر الاشارة الى ان الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قررت اقالة المدرب جلال القادري ومساعديه سليم بن عاشور وعلي بومنيجل بعد انسحاب المنتخب التونسي من الدور الاول لكاس امم افريقيا التي تدور حاليا بكوت ديفوار وتعيين الثنائي انيس البوسعايدي ومنتصر الوحيشي للاشراف مؤقتا على الدكة الفنية لمنتخب نسور قرطاج.