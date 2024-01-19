مجموعة اجرامية تسرق يخت روسي وتجلبه لبنزرت !!





وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على اثر ورود معطيات يوم 7 جانفي 2024 حول قيام مجموعة من الأنفار بسرقة يخت روسي من مدينة "مونتينيقرو" وإمكانية جلب اليخت المسروق إلى مدينة بنزرت، تولت وحدات منطقة الحرس البحري ببنزرت إيلاء المعلومة الأهمية اللازمة وإجراء مسح على مختلف الموانئ ومراقبة كل اليخوت الوافدة، أين تم رصد حلول يخت أجنبي يحمل اسم "axe" في الميناء الترفيهي ببنزرت يوم 18 جانفي 2024 الساعة 01.00 صباحا وبالتثبت من الوثائق القانونية تم الإشتباه في وضعية اليخت.



تمكن أعوان منطقة الحرس البحري ببنزرت من إيقاف وفاق اجرامي سرق يخت روسي وجلبه الى بنزرت .وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على اثر ورود معطيات يوم 7 جانفي 2024 حول قيام مجموعة من الأنفار بسرقة يخت روسي من مدينة "مونتينيقرو" وإمكانية جلب اليخت المسروق إلى مدينة بنزرت، تولت وحدات منطقة الحرس البحري ببنزرت إيلاء المعلومة الأهمية اللازمة وإجراء مسح على مختلف الموانئ ومراقبة كل اليخوت الوافدة، أين تم رصد حلول يخت أجنبي يحمل اسم "axe" في الميناء الترفيهي ببنزرت يوم 18 جانفي 2024 الساعة 01.00 صباحا وبالتثبت من الوثائق القانونية تم الإشتباه في وضعية اليخت.

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بمراجعة النيابة العمومية تمت مباشرة قضية عدلية موضوعها "سرقة يخت سياحي أجنبي" والإحتفاظ ب 02 أشخاص من الجنسية الأجنبية من بينهم فتاة وحجز اليخت المذكور، كما تم حصر الشبهة في طرف ثالث (العنصر الرئيسي) أين تم ترويج برقية تفتيش في شأنه ليتم ضبطه يوم 19 جانفي في مطار تونس قرطاج بصدد المغادرة.

تم التنسيق مع ممثل النيابة العمومية ببنزرت الذي أذن باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والإحتفاظ بجميع الأطراف.