محاكمة رجل أعمال معروف مطالب باعادة 26 مليون دينار !!

مثل امس في حالة سراح امام انظار هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رجل أعمال معروف ينشط في قطاع الملابس الجاهزة ومتهمين اخرين وذلك لمحاكمتهم من اجل تهم تتعلق بعدم إرجاع محاصيل صادرات إلى الخارج... وقد قررت الدائرة تاجيل المحاكمة إلى شهر مارس القادم.



ووفق ملف القضية فان رجل الأعمال مطالب باعادة 26 مليون د وقد قام بدفع نصف المبلغ ....



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