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عضو هيئة الدفاع عن عبير : نستغرب تحريك قضية ضد عبير في هذا الوقت

Publié le Mardi 16 Janvier 2024 - 08:56 قراءة: 0 د, 36 ث
      
عبّر نوفل بودن عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، عن استغرابه من تحريك شكاية جديدة ضدها بعد 24 ساعة من إعلان براءتها.
وقال بودن، خلال تدخله اليوم الثلاثاء 16 جانفي في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، إن النيابة العمومية أحالت عبير موسي يوم 3 جانفي على أحد مكاتب التحقيق للتحقيق معها بخصوص "جريمة" في إطار الفصل 24 من المرسوم 54 بتهمة الإساءة ونشر أخبار زائفة .
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