زياد الهاني: وقفت حافي القدمين امام القاضية لأني اعتبر 'الشلاكة' إهانة لشخصي وللمحكمة

قال الصحفي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" اليوم الخميس 11 جانفي 2024 ان الحكم في حقه ب6 اشهر سجن مع تأجيل التنفيذ فضيحة قضائية.



واكد انه مثل أمام القاضية يوم أمس بالمحكمة الابتدائية بتونس حافي القدمين وانه امتنع عن لباس "الشلاكة'' لأنه اعتبرها إهانة لشخصه وللمحكمة ولذلك قرر أن يمثل وهو حافي القدمين.

وقال ''من المهين كصحفي أن أمثل أمام المحكمة وانا لابس شلاكة وفضلت التخلي عنها ووقفت حافي القدمين''.



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وتابع " أوصلت هذه المعطيات للقاضية التي تفهمت موقفي" مضيفا " في الخارج اعتى المجرمين يلبسونهم البدلات وربطات العنق"...



وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 قضت بالسجن مدة ستة أشهر مع الاسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق الصحفي زياد الهاني، عقب توجيه له تهمة الاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات

ومثل الهاني يوم الأربعاء بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته إثر شكاية رفعتها ضده وزيرة التجارة على خلفية تصريح اعلامي أدلى به في اذاعة IFM.



ودامت المرافعات في قضية الصحفي زياد الهاني، لاكثر من خمس ساعات، ترافع خلالها 15 محاميا، علما أنه تم تقديم أكثر من 50 اعلام بنيابة. وتابع " أوصلت هذه المعطيات للقاضية التي تفهمت موقفي" مضيفا " في الخارج اعتى المجرمين يلبسونهم البدلات وربطات العنق"...وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 قضت بالسجن مدة ستة أشهر مع الاسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق الصحفي زياد الهاني، عقب توجيه له تهمة الاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالاتومثل الهاني يوم الأربعاء بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته إثر شكاية رفعتها ضده وزيرة التجارة على خلفية تصريح اعلامي أدلى به في اذاعة IFM.ودامت المرافعات في قضية الصحفي زياد الهاني، لاكثر من خمس ساعات، ترافع خلالها 15 محاميا، علما أنه تم تقديم أكثر من 50 اعلام بنيابة.