فريد بن جحا: القاء القبض على سارقي كاميرات متحف المنستير بعد محاولتهما سرقة بنك

قال فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محكمة المنستير والمهدية القبض على سارقي كاميرات متحف الملابس التقليدية بالمنستير.

وأوضح فريد بن جحا انه بعد افشال محاولة سرقة بنك في الجهة والقبض على صاحب الفعلة اكد تورطه مع شخص اخر في عملية سرقة الكاميرات من المتحف.

وأضاف " المتهمين من مواليد 2006 وربما عمدا لسرقة الكاميرات من المتحف حتى لا يتم كشف عملية سرقة البنك".

وتابع " للأسف الشديد المتهمين من القصر وهم يحملون أفكار إجرامية خطيرة للغاية".



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