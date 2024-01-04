معز حديدان: " في 2024 سنسدد ديون بقيمة 24 مليار دينار وهو رقم قياسي في تاريخ تونس "

قال الخبير الاقتصادي معز حديدان في مداخلة على قناة التاسعة ان سنة 2024 ستشهد تحديات اقتصادية كبيرة للغاية.

وأضاف " تونس ملزمة بتسديد ديون بقيمة 24 مليار دينار وهو رقم قياسي في تاريخ تونس متابعا " 3 مليار دينار يجب تسديدها في شهر فيفري المقبل".

وتابع " هنالك في المقابل بعض المؤشرات الجيدة منها إمكانية تحسن الوضع الفلاحي وكذلك تحويلات التونسيين بالخارج وكذلك إمكانية عودة نسق انتاج وتصدير الفسفاط".

وشدد على ان الدينار التونسي تمكن من المقاومة في 2023 وهو امر مشجع.



من ناحية أخرى كان الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، رضا الشّكندالي، قدّر ان تكون سنة 2024 "صعبة بامتياز على مستوى تسديد الديون الداخلية والخارجية، لا سيما وان مبلغها كبير جدا ويصل الى 24،7 مليار دينار منها 12،3 مليار دينار ديون خارجية، وهو ما يعني انه يتعين على تونس تامين هذا المبلغ على الأقل لتسديد هذه الديون" .واعتبر الشّكندالي ان "الرؤية لم تتوضح بعد على مستوى تعبئة مبلغ 16،4 مليار دينار كقروض خارجية مبوبة في ميزانية الدولة منها 14،5 مليار دينار لدعم الميزانية، ومازال مصدر تعبئتها مجهولا، إلا مبلغ 4،2 مليار دينار، واصفا ذلك "بالأمر الخطير جدا وبانه يرمي مستقبل البلاد نحو المجهول ".