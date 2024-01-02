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رياض جراد: أعبّر عن تضامني مع وزيرة التجارة وما تفوّه به زياد الهاني في حقها لا علاقة له لا بالصحافة ولا بحرية التعبير‎

Publié le Mardi 02 Janvier 2024 - 20:30 قراءة: 0 د, 41 ث
      
عبّر الثلاثاء 2 جانفي، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد عن تضامنه مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب الام والزوجة والمرأة التونسية حسب تعبيره.
وقال جراد ان ما تفوه به الاعلامي زياد الهاني في حق وزيرة التجارة لا علاقة له بحرية التعبير ولا بالصحافة وشدد على ان 25 جويلية جاء لاستعادة هيبة الدولة واستعادة هيبة رموز الدولة ومؤسساتها مشيرا الي انه يساند ايقاف الهاني.
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يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق زياد الهاني على خلفية تصريح ادلى به في اذاعة اي اف ام بخصوص وزيرة التجارة.
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