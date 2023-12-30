بطولة انقلترا:تشيلسي يفوز على لوتون تاون 3-2

نجا تشيلسي من انتفاضة متأخرة في لوتون تاون ليعود إلى الانتصارات اليوم السبت بفوزه 3-2 على ملعب كينيلورث رود، حيث سجل كول بالمر هدفا في كل شوط وبينهما هز نوني مادويكي الشباك.

وخسر تشيلسي، الذي أنفق الكثير من الأموال على ضم لاعبين بارزين، آخر أربع مباريات خارج ملعبه في البطولة الإنقليزية الممتازة لكنه بدا واثقا من حصد الثلاث نقاط عندما كان متقدما 3-صفر قبل أكثر من عشر دقائق بقليل على النهاية.

ووضع بالمر النادي اللندني في المقدمة في الدقيقة 12 عندما استغل خطأ مدافع لوتون عيسى كابوري ليطلق تسديدة قوية استقرت مرمى توماس كامينسكي حارس لوتون.

وأرسل الظهير الأيسر ليفي كولويل تمريرة إلى بالمر ومنه إلى مادويكي الذي وجد مساحة كافية ليطلق تسديدة في سقف مرمى كامينسكي.



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وتوغل نيكولاس جاكسون في دفاع لوتون ليمرر الكرة إلى بالمر الذي حافظ على هدوئه ليراوغ كامينسكي ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وسجل لاعب وسط تشيلسي السابق روس باركلي ما بدا وكأنه هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض عندما سدد برأسه من تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ألفي داوتي في الدقيقة 80.

وبعدها بسبع دقائق قلص إليجاه أديبايو الفارق إلى هدف واحد لكن لوتون فشل في إدراك التعادل.

وبات تشيلسي في المركز العاشر بينما ظل لوتون في منطقة الهبوط في المركز 18.



