الحرب على غزة.. الغارات تتجدد بالقطاع وواشنطن تتخطى الكونغرس لإرسال أسلحة للاحتلال

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ85 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع مخلفا عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.



في حين تخطت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس للمرة الثانية خلال شهر للموافقة على صفقة بيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار، مستخدمة صلاحية الطوارئ.





...



كما تستمر الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في مختلف أنحاء القطاع، تزامنا مع شن الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات جديدة في مدن الضفة الغربية.





تقرير: دمار غزة يماثل أكثر الحملات تدميرا بالتاريخ الحديث





قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن الحرب على قطاع غزة ولدت دمارا يماثل أكثر الحملات تدميرا في التاريخ الحديث، مؤكدة أن إسرائيل أسقطت 29 ألف قنبلة دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع.



وتابعت الصحيفة أن القصف الإسرائيلي دمر تماما أو ألحق أضرارا بنصف مباني القطاع، فضلا عن قصف كنائس بيزنطية ومساجد تاريخية ومصانع ومراكز تسوق وفنادق فاخرة ومسارح ومدارس.



وأكدت أن القصف الذي استهدف البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والرعاية الصحية، جعلها جميعها غير قابلة للإصلاح.



كما قالت إن الاحتلال دمر بساتين الزيتون وأشجار الحمضيات والصوبات الزراعية (البيوت البلاستيكية).