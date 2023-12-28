النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني

أفادت المحامية اسلام حمزة اليوم الخميس ان النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحات اذاعية ، وفق ما أوردته في منشور لها على صفحتها بموقع فايسبوك.



كما أعلن الناشط الإعلامي برهان بسيس ايقاف الاعلامي زياد الهاني بسبب تصريحاته في إذاعة " اي اف ام" اليوم.

وكتب بسيس في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "للأسف يبدو أنه تقرر إيقاف الصديق زياد الهاني بعد التحقيق معه هذا اليوم في العوينة بخصوص تصريحات أدلى بها اليوم في برنامجنا الصباحي émission impossible....



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جدير بالذكر أن الصحفي زياد الهاني تلقى اليوم استدعاء للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بثكنة الحرس الوطني بالعوينة لسماعه كذي شبهة ، حسب ما ورد في نص الاستدعاء .