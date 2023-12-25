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مدير عام معهد امرود: 11.66 % تعتبر نسبة ضعيفة في حين 50 مليون د تعدّ تكلفة باهضة'

Publié le Lundi 25 Decembre 2023 - 12:40 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قال مدير مؤسسة "امرود كنسلتنغ" للبحوث واستطلاعات الرأي، نبيل بالعم، اليوم الاثنين، إنّ "غياب الحوار السياسي أثر سلبًا على المشاركة في الانتخابات"، مؤكدًا أنّ "المواطن هو المسؤول الأوّل عن نسبة الإقبال".

وأضاف بالعم، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة أف أم، أنّ "المواطن يعاني من الإحباط منذ 10 سنوات من ناحية النتائج والإنجازات في البلاد وهو ما أدّى إلى عزوفه عن الإدلاء بصوته في الإنتخابات"، مُشدّدًا على أنّ "كثرة الإنتخابات في فترة قصيرة ساهمت في نفوره من الشأن السياسي بشكل عام".

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وأفاد بالعم بأنّ "11,66% تعتبر نسبة ضعيفة في حين 50 مليار تعدّ تكلفة باهضة"، لافتًا إلى أنّه " هناك نقص في العملية الاتّصالية بشأن الانتخابات التي يجب أن تكون مُنظّمة على أكمل وجه من الناحية اللّوجيستية".


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