قضية فساد مالي تحيل عباس محسن رئيس بلدية تونس سابقا ورجل الأعمال شفيق جراية وخبير على القضاء ...

نظرت صباح اليوم الإثنين 24 ديسمبر 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في ملف قضية فساد مالي شملت الابحاث فيها رجل الأعمال الموقوف في غير هذه القضية شفيق الجراية وشيخ مدينة تونس سابقا عباس محسن ومتهم ثالث أحيل بحالة سراح يعمل كخبير في حين حفظت التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة .





وبالمناداة على شفيق الجراية تبين انه تم جلبه من السجن كما حضر عباس محسن رئيس بلدية تونس سابقا ومتهم آخر يدعى رفيق عوالي وقد تبين للمحكمة ان نتيجة الاختبار المجراة في القضية والتى اذنت بها المحكمة المتعلقة بتحديد الاضرار التى حصلت للدولة لم ترد بعد فقررت المحكمة تاخير القضية الى جلسة مارس المقبل لانتظار ورود نتيجة الاختبار ولاكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة.



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وللتذكير فان القضية تتعلق بفساد مالي حيث بتدخل من بن علي تم تمكين رجل الأعمال شفيق جراية من بناء طابق اضافي باحدى بناياته بجهة البحيرة بالرغم من كون ذلك محجر ومخالف لقوانين البلدية وبالرغم من ذلك وافقت بلدية تونس على الطلب ولم تعارض عملية البناء بالرغم من كونها مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل .

