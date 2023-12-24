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فتح مراكز الاقتراع في انتخابات المجالس المحلية

Publié le Dimanche 24 Decembre 2023 - 08:27 قراءة: 0 د, 25 ث
      
فتحت مكاتب الاقتراع، في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد أبوابها أمام نحو 9 ملايين و106 آلاف ناخب مسجل في سجلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للمشاركة في التصويت في انتخابات المجالس المحلية، للاختيار بين 6177 مرشحاً، فاز منهم 218 بالتزكية من دون منافسة.

كما سيتم إجراء قرعة بين 1028 مرشحاً من ذوي الإعاقة، في نفس يوم الانتخابات، ما يرفع عدد المرشحين إلى 7205 في 2155 دائرة انتخابية.
وتتواصل عملية الاقتراع إلى السادسة مساء، دون وجود أي توقيت استثنائي لأي من مراكز الاقتراع.
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