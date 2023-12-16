بعد الطلاق للمرة الثانية.. شيرين عبد الوهاب تحذف صورها مع حسام حبيب وتترك بوستر "فرق كتير"

بعد الكثير من الجدل والشائعات والخلافات والأزمات انتهت قرابة 6 سنوات حياة أسرية بطلاق المطربة شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب بشكل ودى، الأمر الذى كان صادمًا لجمهور شيرين، حيث إن هذه هى المرة الثانية لطلاق الثنائى بعد انفصالهما للمرة الأولى عام 2021.



وفى خطوة لاحقة للكشف العلنى للطلاق بين شيرين وحسام حبيب، حذفت شيرين عبد الوهاب كل الصور التى جمعتها بطليقها حسام حبيب من حسابها على موقع "إنستجرام"، ما عدا صورة واحدة وهى بوستر ألبوم حسام حبيب "فرق كتير"، وهى الصورة التي كانت تبارك بها شيرين لـ حسام على طرح الألبوم عندما كانا أصدقاء فى عام 2016.





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يذكر أن شيرين عبد الوهاب تزوجت حسام حبيب فى أبريل عام 2018، وسبق وانفصلا في ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من الزواج.



