تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد ورفض جميع مطالب الافراج

رفضت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس جميع مطالب الافراج عن بعض المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد كما قررت تأجيل المحاكمة الى جلسة يوم 26 جانفي 2024.



وقد طلب ممثل النيابة العمومية التأخير لانتظار استكمال تنفيذ الأحكام التحضيرية المأذون بها من طرف الدائرة المتعهدة كما طالب محامو المتهمين التسريع في المحاكمة وتهيئة القضية الفصل .





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من جانبهم طلب محامو هيىة الدفاع التحرير على وزير الداخلية الاسبق علي العريض ومدير المصالح المختصة سابقا محرز الزواري.





ورفض بعض المتهمين الصعود للمحاكمة واخرين رفضوا الوقوف أمام هيئة الدائرة...