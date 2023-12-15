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الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في الإتجار بالبشر

Publié le Vendredi 15 Decembre 2023 - 08:18 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمكنت دورية مشتركة بين الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والفرقة المركزية لوقاية الأخلاق بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس من الإطاحة بشبكة مختصة في الإتجار بالبشر واستقطاب وإيواء المجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء ومساعدتهم على المشاركة في عمليات هجرة غير نظامية كما تم إلقاء القبض على 03 أنفار من بينهم فتاة ونفر مفتش عنه من أجل تورطه في قضايا حق عام .
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم وفق بلاغ الادارة العامة للحرس الوطني.



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