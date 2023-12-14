انباء عن الغاء الحكومة للتفرغ النقابي ونشطاء الفايسبوك يتفاعلون : "انتهى عهد التعكعيك ورزق البيليك"!!؟‎

ورجح موقع الصباح نيوز أن بقية الوزارات ستسير على خطى وزارة التربية وسترفض اي مطالب يتقدم بها نقابيون للتفرغ النقابي وهو ما يعكس توجها من الحكومة لاعلان الغاء التفرغ النقابي فس وقت لاحق.وقد لاقى هذا الاجراء ترحيبا كبيرا في صفحات الفايسبوك وعبّر عديد النشطاء عن مساندتهم لمنع التفرغ النقابي وعلقوا بالقول "انتهى عهد التعكعيك ورزق البيليك".