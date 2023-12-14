انباء عن الغاء الحكومة للتفرغ النقابي ونشطاء الفايسبوك يتفاعلون : "انتهى عهد التعكعيك ورزق البيليك"!!؟‎

أفادت الخميس 14 ديسمبر، عديد المصادر الاعلامية بأن حكومة أحمد الحشاني تتجه الي الغاء اجراء "التفرغ النقابي" الذي يتمتع به عدد من النقابيين في مؤسسات ومنشٱت عمومية مختلفة ويتحصلون بموجبه على أجورهم كاملة رغم تفرغهم للعمل النقابي.
وحسب ما ذكره موقع الصباح نيوز فان البداية كانت مع النقابيين في قطاع التعليم حيث رفضت وزارة التربية الترخيص لأعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي للتفرغ النقابي وهو ما حصل أيضا مع أعضاء جامعة التعليم الاساسي.
وحسب ما ذكره موقع الصباح نيوز فان البداية كانت مع النقابيين في قطاع التعليم حيث رفضت وزارة التربية الترخيص لأعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي للتفرغ النقابي وهو ما حصل أيضا مع أعضاء جامعة التعليم الاساسي.
ورجح موقع الصباح نيوز أن بقية الوزارات ستسير على خطى وزارة التربية وسترفض اي مطالب يتقدم بها نقابيون للتفرغ النقابي وهو ما يعكس توجها من الحكومة لاعلان الغاء التفرغ النقابي فس وقت لاحق.
وقد لاقى هذا الاجراء ترحيبا كبيرا في صفحات الفايسبوك وعبّر عديد النشطاء عن مساندتهم لمنع التفرغ النقابي وعلقوا بالقول "انتهى عهد التعكعيك ورزق البيليك".
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