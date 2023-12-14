المكي: ''قانون المالية يعكس توجّها سكيزوفرينيا للدولة''

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، هيكل المكي، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، على اذاعة موزاييك الخميس 14 ديسمبر 2023، أنّ قانون المالية لسنة 2024 لا يختلف عن سابقيه، فضلا عن أنّه لا يُترجم ما تطلع إليه حركة الشعب وما انتظرته من مسار 25 جويلية.



وقدّر هيكل المكي أنّ قانون الماليّة "سياسي بامتياز"، واستنادا إلى الأرقام والمسائل المالية التي تضمّنها فهو يعكس "توجّها سكيزوفرينيا للدولة بين خطابها الرسمي والواقع".





وشدّد المتحدّث على أنّ وضعية المالية العمومية لا يمكن أن تتحسّن دون تحقيق النموّ والاستثمار، قائلا "لا أجد أيّ مؤشّر إصلاحي حقيقي في قانون المالية.. بقي التعويل على الاقتراض الداخلي والخارجي".ودعا هيكل المكي رئيس الدولة قيس سعيّد إلى إعطاء مسألة الاستثمار أهمية قصوى، معتبرا من خلال تصوّرات حركة الشعب أنّ هناك بعض الانحرافات في إدارة ما بعد 25 جويلية.وفي هذا السياق، أكّد هيكل المكي أنّه مازال بإمكان مسار 25 جويلية العودة لسكّته الاقتصادية الاجتماعية التي يُؤمن بها الرئيس، قائلا: "25 جويلية كان نتيجة تراكمات نضاليّة، تُوّجت بقرارات شجاعة من قيس سعيّد.. ونحن لا نعتبر الرئيس ديكتاتورا ولا نعتبر 25 جويلية انقلابا وسيكون هناك دائما تداولا سلميا على السلطة وقيس سعيّد ليس بديكتاتور.. لكن من حقّنا القول أين أخطأ وأين أصاب".وشدّد ضيف ''ميدي شو" على أنّه لا يُمكن للرئيس تسيير المسار وإدارته بمفرده بايديولوجيته التي تقوم على إقصاء كلّ "الوسطاء"، على غرار الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام، وفق قوله.