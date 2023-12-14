Babnet

تونس: '' حوالي 800 مراقب سيشرفون على عملية التدقيق في الشهائد العلمية ''

Publié le Jeudi 14 Decembre 2023 - 10:36 قراءة: 0 د, 38 ث
      
كشف رئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية عادل الغزي، اليوم الخميس، انه "تم تخصيص حوالي 800 مراقب للإشراف على عملية التدقيق في الشهائد العلمية".

وخلال حواره في ماتينال اذاعة شمس، أفاد الغزي ان فرق المراقبة ستكون في كافة الهياكل، لافتا إلى أن التدقيق سيشمل المناظرات وأذا وجد خطا سيحاشب فاعله، وفق تعبيره.

...

وأقر أن الشهادة العلمية إذا ثبت عدم سلامتها تصبح موضوعا جزائيا بتهمة تزوير وتدليس وثائق، وفق تعبيره.

وقال الغزي انه سيتم التثبت في قائمات الانتدابات من سنة 2011 إلى سنة 2022، إضافة لمراجعة المناظرات والتدقيق فيها.

كما لفت عادل الغزي إلى انه ومع بداية شهر جانفي القادم قد تظهر بعض نتائج عملية التدقيق، مبينا انه "عمل ليس سهلا".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 278739

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Jeudi 14 Decembre 2023 à 11h 11m |           
ولماذا لا يتم التدقيق في جميع موظفي الدولة على رأس العمل ؟
الفساد منتشر في هذه البلاد من أيام البايات وزاد بعد الإستقلال و استفحل بعد الثورة


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 11:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 11:09 Tunis
All Radio in One    
*.*.*