تنسيق حثيث لإجلاء مواطنة تونسية أصيبت في غزّة

قالت الناطقة باسم الهلال الأحمر التونسي بثينة قراقبة في تصريح لاذاعة موزاييك الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، إنّ الإتصالات حثيثة من أجل إجلاء التونسية إيمان خضر المصابة في غزّة بعد توجيه زوجها نداء في فيديو تمّ تداوله على شبكات التواصل الإجتماعي من أجل تدخّل السلطات التونسية لإجلائها إلى تونس وتأمين علاجها.



وأكدت قراقبة في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الناس"، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أذن باتخاذ كلّ الإجراءات الرسمية بالتواصل مع جميع السلطات المعنية من أجل إجلاء هذه المواطنة التونسية المقيمة في غزّة والتي أصيبت خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.





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وقالت الناطقة باسم الهلال الأحمر التونسي: ''نتابع الحالة باهتمام شديد ونحن في تواصل مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر ويجري التنسيق مع ممثله في غزة''.



كما أكّدت وجود اتصالات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحديد الحالة الصحية لهذه التونسية وان كانت إصابتها تسمح بإجلائها.



ويشار إلى أنّه وصلت الأحد 10 ديسمبر طائرة تابعة للخطوط التونسية وعلى متنها 57 شخصا من مواطنين تونسيين وأبنائهم وقريناتهم الفلسطينيات، قادمين من قطاع غزة، بعد أن تم إجلاؤهم بالتنسيق مع سفارتي تونس في القاهرة ورام الله.



وأوضحت بثينة قراقبة أنّه تمّ التكفّل بـ 31 شخصا من الذين لم يتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم من قبل الهلال الأحمر التونسي صحيا واجتماعيا ونفسيا.



وتمّ توفير مركز لإيوائهم بالشراكة بين الهلال الأحمر ووزارة الشباب والرياضة.

وقالت الناطقة باسم الهلال الأحمر التونسي: ''نتابع الحالة باهتمام شديد ونحن في تواصل مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر ويجري التنسيق مع ممثله في غزة''.كما أكّدت وجود اتصالات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحديد الحالة الصحية لهذه التونسية وان كانت إصابتها تسمح بإجلائها.ويشار إلى أنّه وصلت الأحد 10 ديسمبر طائرة تابعة للخطوط التونسية وعلى متنها 57 شخصا من مواطنين تونسيين وأبنائهم وقريناتهم الفلسطينيات، قادمين من قطاع غزة، بعد أن تم إجلاؤهم بالتنسيق مع سفارتي تونس في القاهرة ورام الله.وأوضحت بثينة قراقبة أنّه تمّ التكفّل بـ 31 شخصا من الذين لم يتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم من قبل الهلال الأحمر التونسي صحيا واجتماعيا ونفسيا.وتمّ توفير مركز لإيوائهم بالشراكة بين الهلال الأحمر ووزارة الشباب والرياضة.