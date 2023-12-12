اليوم: شيماء عيسى تمثل مجدّدا أمام القضاء العسكري

تمثل اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، القياديّة بجبهة الخلاص شيماء عيسى مجدّدا أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكريّة الدائمة بتونس

وتواجه شيماء عيسى تهم إرتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة وترويج أخبار وإشاعات كاذبة ونشرها بهدف الإضرار بالأمن العام و الدّفاع الوطني.



وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكريّة الدائمة بتونس قرّرت تأخير النظر في القضيّة المرفوعة ضد القياديّة بجبهة الخلاص شيماء عيسى إلى جلسة يوم 12 ديسمبر 2023 عقب مثولها، الثّلاثاء 14 نوفمبر 2023 أمامها.



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وسبق لشيماء عيسى ان مثلت منتصف جانفي الفارط ، أمام الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة ببن عروس بناء على إنابة عدليّة، بخصوص حوار إذاعي بتاريخ 22 ديسمبر من العام الماضي ، تمّ على أساسه اتّهامها بـ "التحريض بأيّ وسيلة كانت، العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتصال بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني"، حسب ما أكّده آنذاك عضو هيئة الدفاع سمير ديلو.



وقرّر قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لاحقا، الإبقاء على شيماء عيسى في حالة سراح.