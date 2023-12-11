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رئيس الجمهورية يدعو إلى مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون وتفكيك الشبكات الإجرامية

Publié le Lundi 11 Decembre 2023 - 21:52 قراءة: 0 د, 41 ث
      
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى لقائه ظهر اليوم الإثنين بقصر قرطاج، بكل من وزير الداخلية كمال الفقي والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي، إلى "ضرورة مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون بوجه عام وتفكيك الشبكات الإجرامية سواء لترويج المخدرات التي استفحلت في عديد من مناطق الجمهورية أو الشبكات التي تقف وراء الهجرة غير النظامية".

كما حث قيس سعيّد على مزيد العمل على مكافحة المحتكرين والمضاربين "خاصة وأن عديد المواد متوفرة تظهر وتختفي بحسب ما ترتب له اللوبيات بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية"، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.

...

وشدد رئيس الجمهورية على أن "هذا العمل يجب أن يكون مستمرا دون انقطاع لأن سياسة الدولة لا تقوم على حملات محدودة لبضعة أيام يعود إثرها المحتكرون إلى المضاربة والاحتكار".



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